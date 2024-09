Milan e Pioli oggi si daranno l’ultimo addio: ecco il motivo e i prossimi passi

Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, è pronto per dare l'addio definitivo al club rossonero. Come noto, infatti, il tecnico emiliano era ancora legato al Diavolo dal contratto. Tanto che si è vociferato di un suo possibile ritorno in panchina in caso di esonero di Paulo Fonseca. Negli ultimi giorni, però, sono emerse delle indiscrezioni che lo vedevano molto vicino all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. E ora sembra essere davvero ad un passo.