Milan, Pellegatti: “Ricci? Sono sorpreso? In attacco occhio a …”

"Non vogliono sentir parlare di rivoluzione, ma i cambiamenti a 360 gradi ci sono stati. Stiamo cercando di tornare allo zenit ma non siamo ancora lì. Sono ore calde per Ricci. Verso le 14 ho telefonato a interlocutori importanti e mi avevano detto di no, ma vedo altri esperti che accelerano". Così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato a TMW Radio durante Maracanà, del calciomercato del Milan e delle voci su Samuele Ricci. Ecco il suo parere: "Sono sorpreso, perché mi avevano sempre parlato di buon giocatore e non me ne parlavano in maniera entusiastica. Era stato messo da parte, anche se lo hanno cercato a gennaio. Io pensavo ad altri profili".