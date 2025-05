Milan, Pellegatti: 'Direttore sportivo? Vedo sempre più possibile che...'

"Aspetto questo calciomercato con tanti timori. Chi la condurrà? Chi sceglierà i giocatori? Con quanto budget?". Così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato del calciomercato del Milan e del direttore sportivo. Il suo parere su 'YouTube': "In questo momento non sono molto tranquillo, mi auguro di sbagliare, ma temo la prossima campagna acquisti. Non vedo un Milan che investa con il proprio portafoglio senza attingere dai soldi della Champions League".