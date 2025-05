Milan, Pellegatti: “Tare? Se una cosa fosse vera sarebbe triste”

"Ho chiesto a un collega, se c'è Igli Tare libero, perché non lo prendono? La risposta mi ha gelato e mi ha fatto intristire". Così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla di Igli Tare, possibile candidato direttore sportivo per il Milan. Ecco il suo parere su 'YouTube': "Il collega mi ha detto: 'E' quello che piace a Ibrahimovic e Cardinale, quindi Furlani non lo prenderà'. Se fosse così sarebbe triste, perché è il Milan che conta, non i partiti al suo interno".