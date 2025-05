"Vi ho parlato di Mastantuono, dicono che il City e il PSG siano in vantaggio. Mi aspetto un calciomercato parco dei rossoneri". Così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato del calciomercato del Milan, di Sarri e di Mastantuono nel suo video su 'YouTube'. Ecco il suo parere: "Qualche mio collega ha parlato con il River Plate e mi hanno detto che l'interesse del Milan c'è, ma non mi sembra che abbiano intenzione di investire grosse cifre per Mastantuono. Non credo che sarà un giocatore che arriverà al Milan. E' sempre piaciuto a Moncada, ma secondo me sarà un nulla da fare. Nicolussi Caviglia al Milan piace".