Letizia: “Al Milan serve il talento di Mastantuono”. E poi una critica a Moncada

Intervenuto sul suo canale Youtube, Francesco Letizia ha parlato del Milan e consiglia ai rossoneri un interessante colpo di mercato: "Ieri mi chiedevo 'ma noi come ne usciamo da questa situazione?'. Sicuramente scegliendo l'allenatore giusto, sperando di fare la scelta giusta per il direttore sportivo e poi bisogna fare le cose giuste anche in campo. Mi aggancio a un evento che non abbiamo commentato, perché abbiamo negli la straordinaria prestazione di Yamine Lamal in Barcellona-Inter. Un giocatore meraviglioso, che non ha alcun rivale nel mondo in questo momento. Quando hai un giocatore così le cose vanno bene. Yamal sarà il dominatore assoluto del calcio del futuro. Ecco, secondo me, per portarsi a un livello successivo bisogna cercare un'alternativa a Yamal".