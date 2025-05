Biasin: “Milan, ecco il paradosso. Sarri? Vi dico io il profilo ideale”

Il giornalista Fabrizio Biasin ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'L'Ascia Raddoppia', programma in onda ogni giovedì sul canale 'YouTube' di 'Cronache di Spogliatoio', soffermandosi sul Milan e sul possibile arrivo di Maurizio Sarri. In modo particolare il noto tifoso nerazzurro ha spiegato come a suo dire l'ex Lazio non sarebbe il profilo giusto per i rossoneri, che invece dovrebbero puntare su uno altro nome. Il soggetto in questione sarebbe Massimiliano Allegri, sebbene per il Diavolo vorrebbe dire ammettere di avere dei limiti nella gestione delle cose. Ecco, dunque, le sue parole in merito alla questione.