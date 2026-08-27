Il Milan saluta ufficialmente Christopher Nkunku, ma quale sarà il suo impatto a bilancio?
Mercato in uscita per il Milan, che saluta ufficialmente Christopher Nkunku. Il trequartista francese lascia i rossoneri per far ritorno nel club in cui è esploso: il Lipsia, con la formula del prestito con diritto di riscatto.
Calciomercato Milan, Nkunku lascia i rossoneriA confermare l'operazione, ovviamente, ci ha pensato il club stesso. Nella giornata di ieri, il club rossonero ha voluto condividere su tutti i canali social il comunicato con tutti i dettagli dell'operazione:
"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Christopher Nkunku a RB Leipzig fino al 30 giugno 2027. Il Club ringrazia Christopher per la professionalità e l'impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa nuova esperienza".
L'analisi finanziariaOltre agli aspetti tattici sul campo, l'operazione si rivela molto interessante sul lato economico. Secondo quanto analizzato, la partenza del francese darà un importante respiro alle casse del club rossonero. Nella stagione 25/26, il francese pesava sul bilancio del diavolo ben oltre i 16,6 milioni di euro, sommando la quota di ammortamento all'ingaggio lordo.
L'accordo con i tedeschi alleggerirà questo enorme carico:
- Prestito oneroso: 3,5 milioni di euro incassati dal Milan.
- Copertura stipendio: Il club tedesco pagherà il 50% dell'ingaggio
- Risparmio: tra entrate e ingaggio, il Milan ridurrà i costi per oltre 8,1 milioni di euro nel corso della stagione.
I numeri del riscatto nel 2027L'impatto positivo potrebbe amplificarsi al termine del periodo di prestito. Attualmente Nkunku ha un valore residuo a bilancio di circa 29 milioni di euro, destinato a scendere a 22 al 30 giungo del 2027. Qualora il Lipsia dovesse esercitare il riscatto fissato a 28,5, il Milan registrerebbe una plusvalenza di circa 6,4 milioni di euro.
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