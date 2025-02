Milan, Morata pronto a partire: la foto con la dirigenza del Galatasaray

Dopo appena 6 mesi, dunque, Morata lascia il Milan per trasferirsi nella Süper Lig turca, dove l'aspetta il Galatasaray. Conclude, così, la sua esperienza in maglia rossonera con 25 partite, impreziosite da 6 gol e 2 assist. Nel suo palmarès milanista, anche un trofeo, la Supercoppa Italiana vinta in Arabia Saudita a inizio gennaio. Álvaro Morata, attaccante spagnolo classe 1992, ha lasciato il centro sportivo rossonero di Milanello in mattinata dopo aver salutato tutti i compagni di squadra e, pertanto, non sarà disponibile per il derby Milan-Inter di domani pomeriggio a 'San Siro'. Lo ha riferito 'Sky Sport'. Ecco la prima foto con il suo nuovo club.