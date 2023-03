Milan, Morata tra sogno e realtà: ecco come verrebbe gestito da Pioli

Nella mattinata odierna è spuntata un'interessante ipotesi per l'attacco del Milan . Tra i tanti nomi che si sono fatti negli ultimi giorni, senza dubbio quello di Alvaro Morata stuzzica parecchio e la notizia data stamani da La Gazzetta dello Sport di un interessamento concreto del Diavolo accende le fantasie dei tifosi rossoneri. Secondo quanto raccolto dalla redazione di ' pianetamilan.it ', però, non ci sarebbe alcuna possibilità che lo spagnolo giunga a Milanello .

L'ex Juventus in stagione ha trovato 26 presenze ne LaLiga con la maglia dell' Atletico Madrid e ha messo a segno 10 reti a cui si aggiungono i 2 in Copa del Rey . Un bottino tutt'altro che scarso e che lo rende, quantomeno nel massimo campionato spagnolo, il miglior marcatore della rosa davanti a Antoine Griezmann e l'unico ad aver raggiunto la doppia cifra.

Milan, come giocherebbe Stefano Pioli con Alvaro Morata

Al Milan un giocatore di questo tipo farebbe molto comodo, per diversi motivi. Si tratterebbe di un'alternativa più che valida ad Olivier Giroud, destinata magari a prendergli il posto col passare delle stagioni, sebbene vada per le 31 primavere. In aggiunta c'è da considerare il fatto che Alvaro Morata può anche agire come esterno sinistro, avendo ricoperto spesso tale ruolo in carriera, il che lo rende un giocatore molto duttile.