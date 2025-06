Ecco le prestazioni stagionali al Real Madrid grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. Luka Modric ha giocato la bellezza di 57 partite in stagione nonostante l'età, con una buona media di 51 minuti in campo. 27 giocate da titolare con 22 grandi occasioni create. Altro numero molto significato: 18 passaggi in zona offensiva a partita. Anche in difesa si è fatto sentire: quasi tre palloni recuperati a partita.