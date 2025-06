Milan, centrocampo galattico: dopo Modric e Ricci, Tare punta deciso su Jashari

Il Milan non si ferma e prosegue la sua ambiziosa rifondazione del centrocampo, avviata con la cessione di Reijnders al Manchester City. Dopo aver blindato l'arrivo a parametro zero di Luka Modric e aver chiuso l'affare con il Torino per Samuele Ricci, il direttore sportivo Igli Tare non ha alcuna intenzione di rallentare. L'obiettivo è fornire a Massimiliano Allegri un reparto mediano di assoluto livello, e il prossimo nome sulla lista, priorità assoluta, è Ardon Jashari.