Continua la stagione del Milan e anche le voci di calciomercato: secondo quanto riportato da fussball-news.de, Real Madrid, Manchester United, Milan e Juventus stanno monitorando il profilo di Miguel Gutiérrez, terzino che in estate è passato dal Real Madrid al Bayer Leverkusen per circa 26 milioni di euro. Come riportato dal sito il Bayer Leverkusen non ha ricevuto offerte né è in trattative dirette con i club, anzi: i tedeschi non vorrebbero cedere subito il terzino. Una cessione potrebbe essere presa in considerazione solo in caso di un arrivo di un'offerta importantissima da 50-60 milioni di euro. Potrebbe quindi essere un nome più per il futuro che per il mercato invernale.

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Presenze: 4

Da titolare: 4

Gol: 1

Xg: 0.30

Assist: 3

Xa: 2.13

Tocchi di palla a partita: 74.5

Passaggi chiave: 2.5

Grandi occasioni create: 5

Passaggi riusciti a partita: 47.0 (89%)

Palloni recuperati a partita: 5.8

Dribbling subiti a partita: 0.5

Errori che hanno portato al tiro: 0

Errori che hanno portato al gol: 0

Duelli totali vinti a partita: 3.0 (57%)

Miguel Gutiérrez ha iniziato molto bene la sua avventura in Bundesliga. Ecco alcuni numeri dal sito Sofascore:

Numeri veramente molto interessanti.

Le caratteristiche di Miguel Gutiérrez e l'inserimento tattico con Ruben Amorim

Miguel Gutiérrez è un terzino sinistro polivalente che può giocare in una linea a quattro e anche a centrocampo con una difesa a tre. È un calciatore che ama entrare in campo e spingere molto in fase offensiva cercando i compagni con cross precisi e filtranti. In fase difensiva cerca spesso l'anticipo ed è molto aggressivo: può migliorare sotto questo punto di vista specialmente nell'uno contro uno.

Nel Milan di Ruben Amorim potrebbe essere un esterno di centrocampo molto interessante, forse quel calciatore con il giusto mix in fase offensiva e in fase difensiva che potrebbe servire ai rossoneri. Ovviamente si parla solamente di voci al momento e potrebbe essere un calciatore più per il futuro, visto che è stato venduto da poco dal Real Madrid e visto che la richiesta potrebbe essere altissima.