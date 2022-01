Milan, Marco Brescianini rimane in prestito al Monza | PM NEWS

Secondo quanto appreso dalla redazione di 'pianetamilan.it', Marco Brescianini continuerà a giocare in prestito al Monza in questa stagione

La visita a Casa Milan di Beppe Riso avvenuta in mattinata non è legata al futuro di Marco Brescianini. Secondo quanto appreso dalla redazione di 'pianetamilan.it', il giovane centrocampista di proprietà del Milan continuerà a vestire la maglia del Monza, arrivato in prestito nel club brianzolo in estate. Ad oggi, il classe 2000 ha disputato in questa stagione appena cinque partite nel campionato di Serie B più una gara di Coppa Italia.