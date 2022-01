Calciomercato Milan – Scambio per il nuovo difensore? Le ultime news

Il Milan, in questa sessione di calciomercato invernale, sta cercando un difensore centrale. Come confermato, infatti, anche ieri dal direttore sportivo Frederic Massara prima di Venezia-Milan 0-3 al 'Penzo', la necessità del Diavolo, in questa sessione di trattative di gennaio, è sostituire l'infortunato Simon Kjær. Più passano i giorni, però, più il Milan si rende conto di come questa missione si stia rivelando infruttuosa.