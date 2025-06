Milan, Maignan vuole il Chelsea. Ma c’è un grosso problema di fondo

Motivo per cui nel capitano rossonero è cresciuto, settimana dopo settimana, un sentimento di insoddisfazione per il trattamento ricevuto. Tanto da iniziare a pensare, concretamente, di cambiare aria in estate. Propositi che sono diventati poi desideri di fronte al corteggiamento delle big inglesi.

Prima ha sondato il terreno il Manchester United ; negli ultimi giorni, invece, Maignan è diventato un obiettivo del Chelsea. Il portiere del Milan piace al manager italiano Enzo Maresca per la capacità di saper impostare l’azione da dietro. Tuttavia i 'Blues' hanno sotto contratto già otto portieri. Tanti, troppi per giustificare un altro investimento pesante nel ruolo.

E così i londinesi stanno provando a giocare al ribasso, mettendo sul piatto soltanto 15 milioni di euro per portare subito Maignan al Chelsea. Gli inglesi, infatti, vorrebbero averlo a disposizione già per il Mondiale per Club, che scatterà la settimana prossima. Al momento però si registra ancora una notevole distanza con il Milan, che valuta il cartellino di Maignan intorno ai 30 milioni di euro. Lavori in corso per provare a trovare un’intesa, anche se il tempo stringe.