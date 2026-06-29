Un altro giovane saluta il Milan: Longoni andrà al PSG a parametro zero

Il Milan dice addio ad Alessandro Longoni. Il giovane portiere italiano, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è destinato al PSG che lo preleverà a parametro zero dai rossoneri. Secondo l'esperto di mercato, a Parigi Longoni avrà la possibilità di rientrare nei convocati e nei progetti della prima squadra, ricoprendo il ruolo di terzo portiere alle spalle di Chevalier e Safonov, in questo momento chiaramente davanti nelle rotazioni.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain have signed young Italian GK Alessandro Longoni from AC Milan on a free.



Renato Marin will go on loan to Portugal.



Longoni will sign soon and be the third goalkeeper as @B_Quarez reported. pic.twitter.com/CJZxMSehh1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026

Un salto importante per la sua carriera, che conferma ancora una volta il grande interesse dei parigini nei confronti dei giovani portieri italiani: escludendo Donnarumma (anch'egli approdato al PSG dal Milan a parametro zero ma in circostanze completamente diverse), i francesi conclusero un'operazione simile nel 2019 con Denis Franchi, portiere italiano classe 2001 prelevato dal settore giovanile dell'Udinese (ora al Potenza) e con Renato Marin, terzo portiere del PSG, proveniente dal settore giovanile della Roma e attualmente con le valigie in mano per far spazio proprio a Longoni.

Chi è Alessandro Longoni?

Classe, fa parte del settore giovanile rossonero da quando è bambino. al Milan ha bruciato le tappe fin da subito, ritrovandosi a giocare da sotto età sia in Under 17 che poi inrossonera, con la quale ha esordito nel 2024. Faceva parte della rosa che ha giocato la finale di Coppa Italia Primavera nel 2025, oltre ad essere stato uno dei grandi protagonisti assieme a Camarda e Liberali nellanel 2024 (anche in quel caso, giocando da sotto età).

Nell'ultimo anno Longoni si è diviso tra Milan Futuro (pur restando quasi sempre in panchina, accumulando solamente 13 minuti in serie D) e Milan Primavera, con la quale ha potuto giocare con più regolarità collezionando 5 clean sheets in 16 presenze.

La separazione con il Milan è avvenuta per motivi economici (non trovando un accordo per il prolungamento del contratto in rossonero) e per motivi di "spazio": il Milan gli aveva preferito Pittarella in fase di selezione del gruppo allargato per la prima squadra, portando quindi Longoni a riprogrammare il proprio futuro e a intraprendere una scelta di vita e di carriera diversa.

Perdiamo i giovani talenti troppo facilmente?