Milan, altro che Leao! Il PSG può prendere una stella dell’Inter

Una domanda lecita che trova la propria risposta nel nome di un giocatore che sta facendo molto meglio di quanto ci si aspettasse. Marcus Thuram è a tutti gli effetti uno dei profili di punta dell' Inter di Simone Inzaghi e il suo exploit non può non attirare le attenzioni di grandi club. Se poi ci aggiungiamo anche la filosofia del PSG dell'estate passata (più francesi e meno stelle internazionali) allora il gioco può trovare i protagonisti giusti.

L'Inter, dalla sua parte, potrebbe anche vedere l'interessamento del PSG come una cosa positiva. Ricordiamo, infatti, che Thuram è arrivato in nerazzurro come parametro zero e una sua cessione può fruttare una golosa plusvalenza, dando a Marotta un cospicuo tesoretto per continuare a rinforzare la squadra. Insomma, vedremo cosa succederà nei prossimi mesi, ma una trattativa fra PSG e Inter non sarebbe da escludere...