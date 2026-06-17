Il Milan ha ufficializzato ieri sera il suo nuovo allenatore: il progetto di Gerry Cardinale riparte con Ruben Amorim in panchina. Normale che dopo il primo colpo per i rossoneri, inizi il tornado di nomi accostati al Diavolo per rinforzare la rosa (qui il nostro live). Ancora più logico aspettarsi calciatori portoghesi assistiti in particolare dal super agente Jorge Mendes.

Fabrizio Romano fa chiarezza: la verità sul ruolo di Jorge Mendes

In questo clima confusionario il giornalistaha cercato di fare chiarezza sulle mille voci (dal suo canale YouTube): "La cosa che vi dico è che Mendes non è il procuratore di Amorim. Mendes non è minimamente entrato nell’operazione Amorim-Milan".

Si era parlato infatti anche di una mediazione da parte dell'agente per la trattativa tra Amorim e i rossoneri e invece non è così. L'allenatore portoghese è stata una scelta precisa di Gerry Cardinale che vuole costruire il suo nuovo progetto credendo nelle idee e nella voglia di riscatto dell'ex Manchester United.

Calciomercato Milan, capitolo Ugarte: la bocciatura di Ruben Amorim

Uno dei primissimi nomi accostati al Milan è stato quello di Manuel Ugarte . Romano ne parla così: "Amorim non l'ha mai utilizzato i primi 6 mesi a Manchester ed era già considerato un giocatore in uscita dal portoghese. Amorim la scorsa estate disse ad Ugarte che a fine stagione sarebbe andato via, non rientrava nel progetto".

Difficile quindi che il mediano del Manchester United rientri nei piani di Amorim per rinforzare il centrocampo del Milan.

La situazione di Antonio Silva e il nodo della dirigenza rossonera

Chiusura su: "In questo momento non è un discorso in piedi, bisogna aspettare", Romano quindi non chiude del tutto per quanto riguarda il difensore del Benfica, anche lui assistito da Mendes.

Bisogna comunque attendere per capire bene quali saranno le richieste di Amorim per rinforzare il suo Milan: i rossoneri, al momento, non hanno ancora una dirigenza con cui lavorare e quindi è chiaro che le strategie per il calciomercato dovranno essere ancora discusse.

Le ipotesi sulle strategie: la caccia al bomber da 20 gol

Possiamo andare per ipotesi: Amorim potrebbe chiedere unaper rinforzare un reparto offensivo che ha faticato molto in stagione, proprio per l'assenza di un riferimento che possa segnare. Questo potrebbe essere il primo obiettivo per il Milan sul mercato.

Negli altri reparti ci potrebbero essere altri rinforzi, ma molto potrebbe dipendere anche dalle eventuali uscite. A centrocampo, ad esempio, sia Loftus-Cheek che Fofana potrebbero essere in partenza, lasciando spazio a un altro colpo per il 3-4-3/3-4-2-1 di Amorim. Serve quindi attendere ancora un po' per avere un quadro più preciso delle strategie del Milan per questa estate.