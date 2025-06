Tammy Abraham, attaccante inglese classe 1997, lascia il Milan per fine prestito in questo calciomercato estivo. Fa ritorno nella Capitale

"In doppia cifra per gol e impegno totale ogni minuto! Grazie, Tammy", recita il post pubblicato dal club di Via Aldo Rossi sui social. Nell'annata 2024-2025, con la maglia numero 90 del Milan, Abraham ha segnato 10 gol e fornito 7 assist in 45 partite disputate. Suddivise tra Serie A (29), Champions League (9), Coppa Italia (5) e Supercoppa Italiana (2). L'inglese arrrivò la scorsa estate in prestito secco in cambio del prestito secco di Saelemaekers. Dai social ecco il ringraziamento di Abraham.