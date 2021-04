Milan, il rinnovo di Ibrahimovic può convincere Calhanoglu e Donnarumma

Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è una garanzia per il progetto del Milan. Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma potrebbero convincersi

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si focalizza sulla situazione rinnovi in casa Milan, diventati ormai una sorta di tormentone. Uno di questi sembra essersi risolto per il Milan: manca soltanto l'annuncio, infatti, per il prolungamento annuale di Zlatan Ibrahimovic. Un accordo importantissimo non soltanto a livello tecnico, ma anche perché potrebbe rappresentare una sorta di traino per Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma. Lo svedese, infatti, non avrebbe mai deciso di andare avanti con il Milan senza un progetto vincente e all'altezza della fama del club. Per questo motivo, ecco che anche 'Gigio' e 'Calha' potrebbero seguire il loro leader e firmare il rinnovo. Le offerte del Milan sono decisamente importanti: 8 milioni al portiere e 4 più bonus al numero 10. Ibrahimovic come garanzia per il futuro? Chissà che possa essere la decisione giusta per convincere Donnarumma e Calhanoglu. Intanto Milan e Juventus pensano allo scambio Romagnoli-Bernardeschi: le ultime