Anche se il Milan non ha ancora una dirigenza, sono iniziate le voci di calciomercato da quando è stato ufficializzato Ruben Amorim come nuovo allenatore rossonero. Il ruolo dove il Diavolo potrebbe investire pesantemente è quello della prima punta: in rosa manca un giocatore che possa garantire una ventina di gol in stagione e per il gioco di Amorim, serve un attaccante centrale di ruolo, che sappia sostenere l'attacco.

Calciomercato Milan: le opzioni Gonçalo Ramos e Darwin Núñez

L'attaccante ideale nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim: i requisiti tattici

Chiave l'attacco alla profondità: serve allungare le difese avversarie con inserimenti veloci e decisi per creare spazio ai due dietro la punta.

serve allungare le difese avversarie con inserimenti veloci e decisi per creare spazio ai due dietro la punta. Importante anche il gioco di sponda: l'attaccante di Amorim deve saper gestire bene i palloni, difendere la palla spalle alla porta e trovare passaggi per gli inserimenti dei compagni.

l'attaccante di Amorim deve saper gestire bene i palloni, difendere la palla spalle alla porta e trovare passaggi per gli inserimenti dei compagni. In fase di non possesso: è il primo che si deve impegnare nel pressing sulla difesa avversaria per generare errori e palle perse.

Focus Darwin Núñez: tutti i numeri e le statistiche Sofascore

16 partite giocate di cui 14 da titolare con 1251 minuti in campo.

di cui 14 da titolare con 1251 minuti in campo. 6 reti con un xG (gol attesi) di 11.48 e anche 4 assist .

con un xG (gol attesi) di 11.48 e anche . 2.7 tiri a partita e 14 grandi occasioni mancate (dati Sofascore).

Come scrive Tuttosportvorrebbe un ruolo da protagonista ed è un centravanti che si sposa con le idee di Amorim: il costo è alto visto che vale 40 milioni di euro, ma il Milan potrebbe impostare un'operazione in prestito con diritto o obbligo di riscatto per convincere il PSG. Fra le opzioni alternative da tenere d’occhio anche Darwin Nuñez, in uscita dall’Al-Hilal.La prima punta ideale per Amorim deve essere completa: veloce, dal fisico importante e che sia disposta a lavorare tatticamente. La prima punta per il portoghese non svolge il solo compito di rifinitore, ma è il centro della manovra offensiva della squadra.Prendiamo il profilo di Darwin Núñez: quello visto al Benfica può essere un ottimo attaccante per Amorim e ha tutte le caratteristiche necessarie. Non ha avuto una grande stagione in Saudi Pro League:

Ovviamente l'attaccante dovrebbe rinunciare a gran parte del suo stipendio per tornare in Europa. Da capire anche la possibile formula: come Ramos, anche l'uruguaiano sarebbe molto interessante in prestito con diritto di riscatto. Il Milan, prima di tutto, deve trovare la sua dirigenza, visto che al momento c'è solo Amorim.