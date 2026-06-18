Il Milan cerca un grande bomber per il gioco di Ruben Amorim. Da Gonçalo Ramos a Darwin Núñez: formule, cifre e i dati del mercato rossonero

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore (screen Gazzetta.it)

Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore

Anche se il Milan non ha ancora una dirigenza, sono iniziate le voci di calciomercato da quando è stato ufficializzato Ruben Amorim come nuovo allenatore rossonero. Il ruolo dove il Diavolo potrebbe investire pesantemente è quello della prima punta: in rosa manca un giocatore che possa garantire una ventina di gol in stagione e per il gioco di Amorim, serve un attaccante centrale di ruolo, che sappia sostenere l'attacco.

Calciomercato Milan: le opzioni Gonçalo Ramos e Darwin Núñez

Come scrive Tuttosport Gonçalo Ramos vorrebbe un ruolo da protagonista ed è un centravanti che si sposa con le idee di Amorim: il costo è alto visto che vale 40 milioni di euro, ma il Milan potrebbe impostare un'operazione in prestito con diritto o obbligo di riscatto per convincere il PSG. Fra le opzioni alternative da tenere d’occhio anche Darwin Nuñez, in uscita dall’Al-Hilal.
Milan, il piano per Gonçalo Ramos e l'alternativa. Ecco che punta cerca Amorim

L'attaccante ideale nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim: i requisiti tattici

La prima punta ideale per Amorim deve essere completa: veloce, dal fisico importante e che sia disposta a lavorare tatticamente. La prima punta per il portoghese non svolge il solo compito di rifinitore, ma è il centro della manovra offensiva della squadra.
  • Chiave l'attacco alla profondità: serve allungare le difese avversarie con inserimenti veloci e decisi per creare spazio ai due dietro la punta.
  • Importante anche il gioco di sponda: l'attaccante di Amorim deve saper gestire bene i palloni, difendere la palla spalle alla porta e trovare passaggi per gli inserimenti dei compagni.
  • In fase di non possesso: è il primo che si deve impegnare nel pressing sulla difesa avversaria per generare errori e palle perse.

Focus Darwin Núñez: tutti i numeri e le statistiche Sofascore

Prendiamo il profilo di Darwin Núñez: quello visto al Benfica può essere un ottimo attaccante per Amorim e ha tutte le caratteristiche necessarie. Non ha avuto una grande stagione in Saudi Pro League:
  • 16 partite giocate di cui 14 da titolare con 1251 minuti in campo.
  • 6 reti con un xG (gol attesi) di 11.48 e anche 4 assist.
  • 2.7 tiri a partita e 14 grandi occasioni mancate (dati Sofascore).

Ovviamente l'attaccante dovrebbe rinunciare a gran parte del suo stipendio per tornare in Europa. Da capire anche la possibile formula: come Ramos, anche l'uruguaiano sarebbe molto interessante in prestito con diritto di riscatto. Il Milan, prima di tutto, deve trovare la sua dirigenza, visto che al momento c'è solo Amorim.

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