Era a un passo dal Milan, ma il finale di stagione ha cambiato tutto: ora la Juventus torna alla carica. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, in questi giorni i bianconeri avrebbero riallacciato i rapporti con l'entourage di Leon Goretzka, seppur non risulti un obiettivo prioritario per la squadra di Luciano Spalletti. Il tedesco, ufficialmente svincolato da qualche giorno, potrebbe quindi approdare in Italia, ma non in rossonero come pareva fino a poche settimane fa.

Goretzka-Milan: ecco perché è saltata

Il Milan infatti: prima della debacle finale in campionato, con la qualificazione Champions scivolata dalle mani a causa di un disastroso girone di ritorno, i rossoneri sembravano i maggiori indiziati per portare il centrocampista tedesco a Milanello: la dirigenza rossonera aveva giàcon il suo entourage, accordandosi per un contratto a, bonus inclusi, percon opzione per il quarto.

Poi il finale horror: la sconfitta con il Cagliari, oltre alla mancata qualificazione nell'Europa che conta, ha portato agli esoneri "lampo" di Igli Tare e Massimiliano Allegri, provocando quindi il crollo di tutta la struttura che aveva trattato con l'ex Bayern.

Saltati allenatore e DS è saltato anche l'accordo, con il Milan che è rimasto settimane senza un organigramma completo ed in grado di agire sul mercato e dunque, incapace di portare avanti la trattativa per lo svincolato di lusso. Ora la struttura pronta per il mercato c'è, ma Goretzka non sembra rientrare più nei piani rossoneri.

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Il tedesco è svincolato, certo, ma l'ultima stagione con il Bayern è stata molto buona:in tutte le competizioni, condite daIn campionato ha giocato ben 25 partite da titolare, subentrando solo in 6 gare: indice di un importanza per la squadra ancora non indifferente, risultando essere un giocatore più che incisivo per i bavaresi, campioni di Germania.Nel centrocampo di Allegri il tedesco sarebbe stato perfetto, ricoprendo il ruolo di mezz'ala nel 3-5-2 rossonero, masi è rivelato essere un giocatoree in grado di ricoprire vari ruoli in mezzo al campo, dal trequartista al mediano. Ora, per Milan di Amorim, la ricerca è virata su un centrocampista con attitudini più difensive da inserire in mediana, ma il mercato è ancora lungo: chissà se, in caso di uscite, il Milan non possa tornare sul tedesco. A meno che la Juventus, nel frattempo, non abbia piazzato un allungo decisivo sul suo cartellino.