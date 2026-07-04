Goretzka, l'occasione sfumata per il Milan ora stuzzica di nuovo la Juventus: arriverà comunque in Italia?
Era a un passo dal Milan, ma il finale di stagione ha cambiato tutto: ora la Juventus torna alla carica. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, in questi giorni i bianconeri avrebbero riallacciato i rapporti con l'entourage di Leon Goretzka, seppur non risulti un obiettivo prioritario per la squadra di Luciano Spalletti. Il tedesco, ufficialmente svincolato da qualche giorno, potrebbe quindi approdare in Italia, ma non in rossonero come pareva fino a poche settimane fa.
Goretzka-Milan: ecco perché è saltataIl Milan infatti lo aveva in pugno: prima della debacle finale in campionato, con la qualificazione Champions scivolata dalle mani a causa di un disastroso girone di ritorno, i rossoneri sembravano i maggiori indiziati per portare il centrocampista tedesco a Milanello: la dirigenza rossonera aveva già trovato un'intesa con il suo entourage, accordandosi per un contratto a 7 milioni stagionali, bonus inclusi, per tre anni con opzione per il quarto.
Poi il finale horror: la sconfitta con il Cagliari, oltre alla mancata qualificazione nell'Europa che conta, ha portato agli esoneri "lampo" di Igli Tare e Massimiliano Allegri, provocando quindi il crollo di tutta la struttura che aveva trattato con l'ex Bayern.
Saltati allenatore e DS è saltato anche l'accordo, con il Milan che è rimasto settimane senza un organigramma completo ed in grado di agire sul mercato e dunque, incapace di portare avanti la trattativa per lo svincolato di lusso. Ora la struttura pronta per il mercato c'è, ma Goretzka non sembra rientrare più nei piani rossoneri.
Sarebbe stato utile?Il tedesco è svincolato, certo, ma l'ultima stagione con il Bayern è stata molto buona: 48 presenze in tutte le competizioni, condite da 5 reti e 5 assist. In campionato ha giocato ben 25 partite da titolare, subentrando solo in 6 gare: indice di un importanza per la squadra ancora non indifferente, risultando essere un giocatore più che incisivo per i bavaresi, campioni di Germania.
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