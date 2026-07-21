Milan Futuro, mirino su Sankhoun Diawara: chi è e come gioca il difensore del Troyes

Il Milan Futuro ha iniziato da pochi giorni la preparazione in vista della prossima stagione. Non ci sarà più Oddo in panchina, ma Sergio Navarro Barquero. L'obiettivo della seconda squadra rossonera resta sempre lo stesso: far crescere nel miglior modo possibile i giovani del Milan, con l'obiettivo di debuttare il prima possibile in prima squadra e di diventare una pedina importante per il Diavolo di Amorim.

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Il retroscena di mercato lanciato da Santi Aouna

Caratteristiche tecniche e numeri di Sankhoun Diawara

Occhio anche ai movimenti di mercato orchestrati da Kirovski, sempre responsabile delle mosse del Milan Futuro. Il giornalistaparla di un possibile colpo per l'Under 23 rossonera. Ecco il suo messaggio su : "L'AC Milan tenta il colpo Sankhoun Diawara , in procinto di unirsi ai Glasgow Rangers. I rossoneri desiderano reclutare il difensore francese per la squadra under 23, mentre i Rangers gli propongono di integrarsi direttamente nella prima squadra".Sankhoun gioca come difensore centrale ed è un calciatore mancino, per questo viene impiegato nel centrosinistra del campo dove cerca di impostare dal basso. Alto 188 centimetri è molto bravo nel gioco aereo e in area di rigore. Abile nell'uno contro uno, con una buona lettura delle giocate avversarie, sa sfruttare al meglio il suo fisico per reggere l'impatto anche degli attaccanti fisici come lui.

In Ligue 2 con la maglia del Troyes, ha giocato in stagione 14 partite di cui 12 da titolare con 1048 minuti in campo.

60.1 tocchi di media , a dimostrazione di essere spesso chiamato in causa quando c'è bisogno di gestire il pallone dal basso.

, a dimostrazione di essere spesso chiamato in causa quando c'è bisogno di gestire il pallone dal basso. 2.7 recuperi per partita.

per partita. 5.1 (67%) di duelli vinti e 0.07 di dribbling subiti a partita (tutti i dati dal sito Sofascore).

Potrebbe essere un innesto di valore per il Milan Futuro che, ricordiamo, giocherà la prossima stagione in Serie D.