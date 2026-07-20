Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione

La strategia di calciomercato del Milan continua a svilupparsi su un doppio binario parallelo. Accanto agli investimenti onerosi per la Prima Squadra, la dirigenza di Via Aldo Rossi mantiene i riflettori accesi sui migliori talenti del panorama internazionale. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte in Francia e riportate da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha avviato i primi sondaggi esplorativi per il giovane difensore Sankhoun Diawara.

La rosea ha tracciato un identikit chiaro del calciatore, specificando che si tratterebbe — almeno in una prima fase iniziale — di un rinforzo di spessore destinato al progetto Milan Futuro - supervisionato dallo Sport Development Director, Jovan Kirovski, piuttosto che alle rotazioni immediate a disposizione di Rúben Amorim.

Fisico, numeri e duttilità tattica: chi è Diawara

Nato a Parigi nel 2006, Diawara è un calciatore francese di origini senegalesi che abbina una imponente struttura fisica (190 centimetri di altezza) a un'ottima qualità tecnica garantita dal suo piede mancino. La sua duttilità rappresenta un fattore chiave: può agire sia come difensore centrale che come terzino sinistro bloccato, una caratteristica molto apprezzata dagli scout milanisti.

Cresciuto nel vivaio del Troyes, il giovane centrale ha bagnato il suo esordio tra i professionisti nel novembre 2024 in Coppa di Francia. Nella passata stagione ha trovato una buona continuità di impiego, collezionando ben 17 presenze complessive tra Ligue 2 e coppe nazionali, per un totale di 1.289 minuti sul rettangolo verde. Nel suo ruolino di marcia recente spicca anche la gioia del primo gol ufficiale, siglato nel novembre 2025 in Coppa di Francia contro il Touraine.

Un'opportunità low-cost per la Serie D del Milan Futuro

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Il vero punto di forza dell'operazione risiede nelle condizioni contrattuali del ragazzo. Il vincolo che lega Diawara al Troyes scadrà il prossimo; una situazione che impedisce al club francese di avanzare pretese economiche esorbitanti e che apre le porte a un potenziale affare a condizioni molto vantaggiose per il Milan.L'innesto del classe 2006 andrebbe a blindare il reparto arretrato della seconda squadra rossonera. In questa imminente stagione sportiva, il Milan Futuro affronterà il campionato di: un banco di prova formativo ed estremamente fisico dove le doti atletiche di Diawara, sotto la guida tecnica del nuovo allenatore, potrebbero compiere il definitivo salto di qualità.