Milan Futuro, in arrivo il giovane Edoardo Zanaga: ecco chi è, ruolo e come gioca

Il Milan continua con il suo nuovo progetto con Ruben Amorim in panchina e Gerry Cardinale in prima linea. Non solo la prima squadra per la quale sono arrivati già Ramos e Gila, il Milan lavora anche per il settore giovanile e per il Milan Futuro: un progetto che resta molto importante per i rossoneri con l'obiettivo di fare crescere al massimo i giovani talenti presenti già in rosa per il Diavolo. L'obiettivo primario è quello di giocare in prima squadra, come è successo per Alex Jimenez e Davide Bartesaghi, che è diventato titolare.

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Il giornalistaparla del mercato del Milan Futuro. Ecco le ultime novità dal suo profilo X: "al Milan dall'Empoli è nelle fasi finali. Contratto fino al 2029 + opzione per il 2030. Giocherà nel Milan Futuro".è un classe 2008 che gioca a livello della Primavera e può essere schierato sia come seconda punta sia come esterno d'attacco. Nato ad Asti il 13 marzo 2008, è cresciuto nei primi anni del settore giovanile con la Juventus passando poi all'Empoli. Alto 1,84 metri può giocare anche come esterno di attacco e ha un'ottima struttura fisica con la quale può anche difendere il pallone. È un calciatore molto mobile che si sa muovere molto su tutto il fronte offensivo, ma sa anche attaccare l'area di rigore quando serve davvero.Questo potrebbe essere un altro colpo per il progetto Milan Futuro che ha cambiato anche in panchina con l'addio die l'arrivo di