Milan Futuro, in arrivo il giovane Edoardo Zanaga: ecco chi è, ruolo e come gioca

Il Milan Futuro chiude per il giovane talento Edoardo Zanaga dall'Empoli. I dettagli dell'accordo svelati da Schira e le sue caratteristiche

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Milan Bondo

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Il Milan continua con il suo nuovo progetto con Ruben Amorim in panchina e Gerry Cardinale in prima linea. Non solo la prima squadra per la quale sono arrivati già Ramos e Gila, il Milan lavora anche per il settore giovanile e per il Milan Futuro: un progetto che resta molto importante per i rossoneri con l'obiettivo di fare crescere al massimo i giovani talenti presenti già in rosa per il Diavolo. L'obiettivo primario è quello di giocare in prima squadra, come è successo per Alex Jimenez e Davide Bartesaghi, che è diventato titolare.

Calciomercato Milan Futuro: l'esclusiva di Nicolò Schira su Zanaga

Il giornalista Nicolò Schira parla del mercato del Milan Futuro. Ecco le ultime novità dal suo profilo X: "Edoardo Zanaga al Milan dall'Empoli è nelle fasi finali. Contratto fino al 2029 + opzione per il 2030. Giocherà nel Milan Futuro".
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Chi è Edoardo Zanaga: caratteristiche tecniche del classe 2008

Edoardo Zanaga è un classe 2008 che gioca a livello della Primavera e può essere schierato sia come seconda punta sia come esterno d'attacco. Nato ad Asti il 13 marzo 2008, è cresciuto nei primi anni del settore giovanile con la Juventus passando poi all'Empoli. Alto 1,84 metri può giocare anche come esterno di attacco e ha un'ottima struttura fisica con la quale può anche difendere il pallone. È un calciatore molto mobile che si sa muovere molto su tutto il fronte offensivo, ma sa anche attaccare l'area di rigore quando serve davvero.

La rivoluzione in panchina: l'arrivo di Sergio Navarro Barquero

Questo potrebbe essere un altro colpo per il progetto Milan Futuro che ha cambiato anche in panchina con l'addio di Massimo Oddo e l'arrivo di Sergio Navarro Barquero.

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