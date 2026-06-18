Milan Futuro, ceduto l'esterno Chaka Traorè al Partizan Belgrado: ecco la formula

Al momento il Milan lavora per la Primavera e il Milan Futuro visto che l'Under 20 e l'Under 23 rossonera possono contare rispettivamente su Vergine e Kirovski per cercare nuovi talenti e pensare anche a possibili cessioni. Ecco un primo giocatore rossonero che lascia la squadra. Il Milan Futuro ha ceduto l'esterno Chaka Traorè.

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Chaka Traorè al Partizan Belgrado: il comunicato ufficiale dell'AC Milan

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Chaka Traorè al FK Partizan Belgrado. Il Club ringrazia Chaka per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".

I numeri di Chaka Traorè con il Milan Futuro e i motivi del trasferimento

Ha giocato 24 partite in Serie D con la maglia del Milan Futuro;

con la maglia del Milan Futuro; Ha segnato 9 gol e servito 5 assist.

Ecco il comunicato del club:Chaka Traorè è un'ala offensiva classe 2004 che in stagione ha vissuto una grandissima annata:

Ha pienamente dimostrato in varie circostanze di essere troppo forte per quel campionato e quindi le strade erano tre:

Prestito magari in Serie B o Serie A;

Promozione in Prima Squadra;

Cessione all'estero.

Alla fine il Milan con il giocatore, hanno deciso di propendere per la terza opzione.

Le conseguenze dell'addio di Traorè e il futuro dell'attacco rossonero

La partenza a titolo definitivo di Chaka Traorè rappresenta comunque una perdita importante per il Milan Futuro. Sebbene il rendimento dell'esterno ivoriano avesse confermato potenzialità troppo elevate per restare in Serie D, non si poteva più aspettare per prendere una decisione finale per il futuro dell'esterno offensivo.

La scelta di accettare l'offerta del Partizan Belgrado risponde a tutte le esigenze: garantire al classe 2004 un campionato adatto alle sue qualità e dove possa definitivamente scoppiare, e in più permettere al Milan una possibile plusvalenza (da capire ancora le cifre) e magari liberare uno slot nella rosa per un altro giovane talento del settore giovanile rossonero. Sotto il profilo tecnico, l'addio di Traorè priva l'Under 23 di uno dei giocatori più pericolosi dell'attacco del Milan Futuro che ora dovrà trovare un altro forte esterno, ma potrà fare affidamento sul giovane talento Kostic come prima punta.