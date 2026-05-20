I rossoneri perdono 1- 0 in finale, va all' Inter la terza edizione del "Trofeo dell’Armonia Sportiva" , il torneo Under-23 andato in scena a Solomeo, in provincia di Perugia. Sul campo del parco ‘Don Alberto Seri’, l'evento voluto dall'imprenditore Brunello Cucinelli ha radunato in questi giorni le quattro seconde squadre del calcio italiano: Milan Futuro , Juventus Next Gen, Atalanta e Inter . Stamattina si sono giocate le ultime due sfide che hanno stabilito la classifica finale.

Le semifinali

Il cammino era iniziato ieri pomeriggio con le due semifinali. I ragazzi di Massimo Oddo si erano imposti sulla Juventus con un netto 3-0 firmato Cappelletti, Chaka Traoré e Sardo, mentre i nerazzurri avevano piegato l'Atalanta per 1-0. Questa mattina alle 11:00, il torneo è ripartito con la finale per il terzo e quarto posto, vinta dai bergamaschi che hanno battuto i bianconeri 2-1.