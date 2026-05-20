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Milan Futuro ko contro l’Inter: i nerazzurri vincono il derby e si aggiudicano il Trofeo dell’Armonia Sportiva

Chaka Traorè, attaccante Milan Futuro
L'Inter Under 23 batte di misura il Milan Futuro nella finale di Solomeo e conquista il Trofeo dell'Armonia Sportiva
Redazione PM

I rossoneri perdono 1-0 in finale, va all'Inter la terza edizione del "Trofeo dell’Armonia Sportiva", il torneo Under-23 andato in scena a Solomeo, in provincia di Perugia. Sul campo del parco ‘Don Alberto Seri’, l'evento voluto dall'imprenditore Brunello Cucinelli ha radunato in questi giorni le quattro seconde squadre del calcio italiano: Milan Futuro, Juventus Next Gen, Atalanta e Inter. Stamattina si sono giocate le ultime due sfide che hanno stabilito la classifica finale.

Le semifinali

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Il cammino era iniziato ieri pomeriggio con le due semifinali. I ragazzi di Massimo Oddo si erano imposti sulla Juventus con un netto 3-0 firmato Cappelletti, Chaka Traoré e Sardo, mentre i nerazzurri avevano piegato l'Atalanta per 1-0. Questa mattina alle 11:00, il torneo è ripartito con la finale per il terzo e quarto posto, vinta dai bergamaschi che hanno battuto i bianconeri 2-1.

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Milan Futuro-Inter 0-1

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Successivamente, si è giocato il derby tra Milan Futuro e Inter con in palio il trofeo. I nerazzurri di Stefano Vecchi grazie hanno trionfato di misura grazie al del difensore greco classe 2005 Christos Alexiou, che ha fissato l'1-0 finale.  rossoneri non sono riusciti a rimontare e hanno dovuto cedere il titolo ai "cugini".

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