Nato il 27 marzo 2008 a Pontoise, Cissé può giocare come mediano o come mezzala. Destro naturale, è alto 172 centimetri : un baricentro basso che gli permette di essere molto rapido nei primi passi. Garantisce quantità in mezzo al campo e protezione alla retroguardia, possiede una discreta tecnica di base utile nelle transizioni offensive.

Il percorso di Cisse nel settore giovanile rossonero

Nella stagione 2024-25, Cissé ha collezionato 16 presenze con l'Under 18, oltre a 13 presenze e un assist contro il Brescia con l'Under 17. Ha disputato anche 2 partite nella fase finale Under 17, servendo un assist nella semifinale vinta 4-2 contro la Juventus lo scorso 18 giugno. Nella stagione attuale, il centrocampista ha registrato 22 presenze (915 minuti totali) con la Primavera di Giovanni Renna, sommate a 21 presenze nell'Under 18.