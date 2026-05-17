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Milan Futuro, blindato un altro talento del settore giovanile: Maiga-Hamadoun Cissé rinnova con i rossoneri

Maiga-Hamadoun Cissé, centrocampista Milan Primavera
Nota ufficiale del Milan sul prolungamento di Maiga-Hamadoun Cissé: il classe 2008 sarà a disposizione di Oddo per il prossimo campionato
Redazione PM

Il Milan ha annunciato il rinnovo di contratto di Maiga-Hamadoun Cissé. Il centrocampista francese con passaporto maliano, arrivato nell'agosto 2024 dal Racing U17, è destinato a entrare in pianta stabile nel progetto Milan Futuro per la prossima stagione, dove debutterà in Serie D sotto la guida del tecnico Massimo Oddo. Di seguito la nota ufficiale del club rossonero.

“AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Maiga-Hamadoun Cissé. Il centrocampista classe 2008 continuerà a far parte del progetto Milan Futuro, un’iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti”.

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Caratteristiche tecniche e profilo del centrocampista

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Nato il 27 marzo 2008 a Pontoise, Cissé può giocare come mediano o come mezzala. Destro naturale, è alto 172 centimetri: un baricentro basso che gli permette di essere molto rapido nei primi passi. Garantisce quantità in mezzo al campo e protezione alla retroguardia, possiede una discreta tecnica di base utile nelle transizioni offensive.

Il percorso di Cisse nel settore giovanile rossonero

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Nella stagione 2024-25, Cissé ha collezionato 16 presenze con l'Under 18, oltre a 13 presenze e un assist contro il Brescia con l'Under 17. Ha disputato anche 2 partite nella fase finale Under 17, servendo un assist nella semifinale vinta 4-2 contro la Juventus lo scorso 18 giugno. Nella stagione attuale, il centrocampista ha registrato 22 presenze (915 minuti totali) con la Primavera di Giovanni Renna, sommate a 21 presenze nell'Under 18.

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