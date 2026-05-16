Milan, chi è Andre Di Siena?

Nato a Legnago (VR) il 29 gennaio 2006, Andrea Di Siena milita nelle giovanili del Milan dal 2021, anno in cui il club lo ha prelevato dal Chievo Verona. Destro naturale, ama partire da sinistra e rientrare verso il centro del campo, per liberare il tiro o mandare in porta i compagni. La stagione 2025/2026 è stata segnata dalla rottura del legamento crociato, che lo tiene ai box dallo scorso 3 gennaio. 12 partite disputate con la Primavera di Giovanni Renna per un totale di 420 minuti sul terreno di gioco. Il rinnovo di contratto arriva durante il periodo di riabilitazione dall'infortunio: un chiaro segnale di fiducia da parte del Milan, pronto a puntare sul suo talento anche in vista della prossima annata.