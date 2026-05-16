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Di Siena, dalla rottura del crociato al rinnovo di contratto: profilo e numeri dell’attaccante di Milan Futuro

Andrea Di Siena, attaccante Milan Futuro
Dall'infortunio al prolungamento di contratto, Andrea Di Siena rinnova con il Milan: il comunicato ufficiale del club e i numeri del classe 2006
Redazione PM

Il Milan blinda un altro gioiello del settore giovanile. Come comunicato attraverso una nota ufficiale, Andre Di Siena ha rinnovato il proprio contratto con il Diavolo. L'attaccante continuerà a far parte del Milan Futuro, progetto volto a valorizzare i giovani calciatori, preparandoli per un eventuale approdo in prima squadra. Di seguito, il comunicato diramato dal club rossonero.

"AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Andrea Di Siena. L'attaccante classe 2006 continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".

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Milan, chi è Andre Di Siena?

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Nato a Legnago (VR) il 29 gennaio 2006, Andrea Di Siena milita nelle giovanili del Milan dal 2021, anno in cui il club lo ha prelevato dal Chievo Verona. Destro naturale, ama partire da sinistra e rientrare verso il centro del campo, per liberare il tiro o mandare in porta i compagni. La stagione 2025/2026 è stata segnata dalla rottura del legamento crociato, che lo tiene ai box dallo scorso 3 gennaio. 12 partite disputate con la Primavera di Giovanni Renna per un totale di 420 minuti sul terreno di gioco. Il rinnovo di contratto arriva durante il periodo di riabilitazione dall'infortunio: un chiaro segnale di fiducia da parte del Milan, pronto a puntare sul suo talento anche in vista della prossima annata.

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