Reazione rossonera e finale nervoso—
La ripresa si apre con il pareggio meritato del Milan Futuro: al 53' Ossola serve Sardo che, dopo il legno del primo tempo, questa volta non sbaglia e insacca l'1-1. Il match si fa ruvido, con Chaka Traoré che rischia il rosso per una sbracciata e Magrassi che fallisce il colpo del sorpasso di testa a porta sguarnita. Il Chievo sembra accusare il colpo e, proprio allo scadere dei tempi regolamentari, resta in dieci uomini per l'espulsione di Turano, reo di aver protestato eccessivamente contro il direttore di gara Budriesi.
Il verdetto ai supplementari: rigore fatale per i rossoneri—
L'extra-time, tuttavia, non sorride ai ragazzi di Oddo. Al 5' del primo tempo supplementare, Menon commette un'ingenuità, rimediando il secondo giallo e ristabilendo la parità numerica. L'episodio decisivo arriva però nei minuti finali del secondo tempo supplementare: un intervento scomposto di Branca in area costa il calcio di rigore e il cartellino rosso al difensore rossonero. Dal dischetto, Costantino è glaciale e firma il 2-1 che elimina il Milan Futuro.
Nonostante l'amarezza per l'eliminazione, la stagione del Milan Futuro si chiude con la consapevolezza di aver intrapreso un percorso di crescita importante per i propri giovani. Massimo Oddo, blindato da un contratto fino al 2027, guiderà con ogni probabilità la squadra anche nella prossima stagione, con l'obiettivo dichiarato di dare un nuovo assalto alla promozione in Serie C, ma soprattutto valorizzare i ragazzi del vivaio rossonero.
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