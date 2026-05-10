PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Chievo-Milan Futuro 2-1, finisce la corsa playoff dei rossoneri: Douglas Costa e compagni stendono il Diavolo

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Chievo-Milan Futuro 2-1, finisce la corsa playoff dei rossoneri: Douglas Costa e compagni stendono il Diavolo

Massimo Oddo, allenatore Milan Futuro
Sogno Serie C rimandato per il Milan Futuro: i ragazzi di Oddo lottano per 120 minuti, ma il Chievo passa il turno grazie a un rigore nel finale dei supplementari
Redazione PM

Si infrange allo stadio Olivieri di Verona il cammino del Milan Futuro nei playoff di Serie D. In una semifinale intensa e ricca di colpi di scena, la squadra di Massimo Oddo è stata superata dal Chievo per 2-1 dopo i tempi supplementari. Un verdetto amaro per i rossoneri che, nonostante una prestazione generosa e diverse occasioni da rete, pagano a caro prezzo gli episodi e le ingenuità nei momenti chiave della sfida.

Rammarico Milan Futuro: pali, traverse e il lampo di Douglas Costa

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Il primo tempo è un monologo rossonero in termini di occasioni. Il Milan Futuro parte fortissimo: dopo pochi minuti Chaka Traoré ispira Sardo, la cui conclusione a botta sicura si stampa sulla traversa. Al 26' l'imprecisione di Magrassi, che colpisce il palo a porta vuota su invito dello stesso Sardo. Come spesso accade nel calcio, alla prima vera occasione il Chievo colpisce: è la classe di Douglas Costa a fare la differenza con uno splendido sinistro da fuori area che trafigge Torriani e manda i padroni di casa al riposo sull'1-0.

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Reazione rossonera e finale nervoso

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La ripresa si apre con il pareggio meritato del Milan Futuro: al 53' Ossola serve Sardo che, dopo il legno del primo tempo, questa volta non sbaglia e insacca l'1-1. Il match si fa ruvido, con Chaka Traoré che rischia il rosso per una sbracciata e Magrassi che fallisce il colpo del sorpasso di testa a porta sguarnita. Il Chievo sembra accusare il colpo e, proprio allo scadere dei tempi regolamentari, resta in dieci uomini per l'espulsione di Turano, reo di aver protestato eccessivamente contro il direttore di gara Budriesi.

Il verdetto ai supplementari: rigore fatale per i rossoneri

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L'extra-time, tuttavia, non sorride ai ragazzi di Oddo. Al 5' del primo tempo supplementare, Menon commette un'ingenuità, rimediando il secondo giallo e ristabilendo la parità numerica. L'episodio decisivo arriva però nei minuti finali del secondo tempo supplementare: un intervento scomposto di Branca in area costa il calcio di rigore e il cartellino rosso al difensore rossonero. Dal dischetto, Costantino è glaciale e firma il 2-1 che elimina il Milan Futuro.

Nonostante l'amarezza per l'eliminazione, la stagione del Milan Futuro si chiude con la consapevolezza di aver intrapreso un percorso di crescita importante per i propri giovani. Massimo Oddo, blindato da un contratto fino al 2027, guiderà con ogni probabilità la squadra anche nella prossima stagione, con l'obiettivo dichiarato di dare un nuovo assalto alla promozione in Serie C, ma soprattutto valorizzare i ragazzi del vivaio rossonero.

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