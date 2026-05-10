Si infrange allo stadio Olivieri di Verona il cammino del Milan Futuro nei playoff di Serie D. In una semifinale intensa e ricca di colpi di scena, la squadra di Massimo Oddo è stata superata dal Chievo per 2-1 dopo i tempi supplementari. Un verdetto amaro per i rossoneri che, nonostante una prestazione generosa e diverse occasioni da rete, pagano a caro prezzo gli episodi e le ingenuità nei momenti chiave della sfida.