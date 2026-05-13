Il paradosso dei playoff: a cosa servono davvero?—
C'è poi un dettaglio tecnico che quasi nessuno sottolinea, preferendo cavalcare il titolo a effetto: i playoff di Serie D non decretano alcuna promozione sul campo. L'unico modo per salire direttamente in Serie C è vincere il proprio girone di campionato durante la stagione regolare. I playoff servono esclusivamente a stilare una graduatoria di merito per eventuali ripescaggi in caso di fallimenti o mancate iscrizioni di club professionistici. Qui casca l'asino della critica generalista. Il Milan Futuro è una Seconda Squadra e, come tale, segue criteri d'iscrizione e normativi totalmente differenti rispetto ai club ordinari. Vincere i playoff avrebbe spostato pochissimo le percentuali di ripescaggio del club (qui i criteri). Di fatto, per la dirigenza rossonera la post-season era unicamente un prezioso master d'esperienza agonistica per i propri ragazzi.
Una stagione di alto profilo per costruire il domani—
Liquidare l'annata rossonera come un "incubo" è intellettualmente disonesto. Dopo la retrocessione della passata stagione, questo doveva essere un anno zero, un anno di transizione per i talenti provenienti dalla Primaverae volto all'ambientamento 'fisico' nel calcio degli adulti. Il Milan Futuro ha invece disputato una stagione regolare di alto profilo, centrando i playoff in un girone storicamente ostico e competitivo come il girone B di Serie D. Uscire a testa alta, in nove uomini e solo all'ultimo secondo dei supplementari contro una squadra costruita per vincere oggi, non fa altro che confermare la bontà del progetto. E' chiaro a tutti che ci piacerebbe vedere i rossoneri tornare in Serie C, in modo tale da alzare ulteriormente il livello e il banco di prova per i nostri ragazzi. Però il "Futuro" del Milan non si misura con un tabellino di maggio, ma con il numero di giocatori che il Progetto saprà regalare alla prima squadra. L'obiettivo rimane sempre San Siro, non i campi di periferia. Con tutto il rispetto. E il Milan ci sembra (finalmente) sulla buona strada
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