L’eliminazione dai playoff di Serie D per mano del Chievo Verona ha scatenato le solite critiche superficiali sul Milan Futuro . Il verdetto del campo parla di un 2-1 dopo i tempi supplementari a favore dei clivensi, un risultato che interrompe la corsa dei rossoneri guidati da Massimo Oddo e spegne i sogni di una finale playoff. Per la critica mainstream , l'equazione è semplice: il Milan ha fallito l'obiettivo della risalita immediata. La realtà dei fatti, analizzata con i regolamenti e i dati anagrafici alla mano, racconta però una storia completamente diversa. Quella di una stagione di transizione e crescita ad alto profilo, che ha gettato basi solidissime per il domani.

La disparità anagrafica: giovani talenti contro "Instant Team"

Il primo grande errore di valutazione sta nel paragonare la rosa del Milan Futuro a quella delle avversarie affrontate in categoria. La sfida di domenica ne è l'emblema perfetto: i gialloblù sono scesi in campo con elementi di totale e assoluta esperienza professionale, profili fuori categoria del calibro di Douglas Costa (autore del gol del momentaneo 1-0), Alberto Paloschi e Daniele Baselli. Parliamo di calciatori nati attorno al 1990, con centinaia di presenze in Serie A e nei massimi campionati europei. Ai 'fuoriclasse' del Chievo, il Milan ha contrapposto la sua filosofia green, con un gruppo dall'età media bassissima (20,5 anni) . In rosa figurano soltanto due elementi "over 30" (Magrassi e Branca, inseriti per fare da chioccia), mentre il resto del gruppo è composto da giovanissimi (nati tra il 2003 e il 2009, cioè tra i 23 e i 17 anni) catapultati nel calcio dei grandi. Vedere ragazzi di 17 o 18 anni competere ad armi pari, per 120 minuti, contro campioni scudettati ed ex nazionali è la dimostrazione che il percorso di formazione ha funzionato ad alti livelli.