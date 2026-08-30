Il Milan mette a segno un nuovo colpo per il reparto offensivo. Come riferito dal giornalista e noto esperto di mercato Matteo Moretto durante una diretta sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'operazione per portare in rossonero Omari Hutchinson è stata definita nei minimi dettagli. Il giovane talento classe 2003, infatti, è atteso a Milano già in serata per svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto

Milan, parla Moretto

"Operazione chiusa, in serata il giocatore sarà a Milano. Le cifre definitive ve le proviamo a far capire: si tratterà di un prestito oneroso molto alto, mi dicono addirittura superiore ai 4 milioni di euro, con un diritto di riscatto - quindi diritto, non obbligo - fissato a una cifra superiore ai 40 milioni di euro. Insomma, dovrà fare una grande stagione per convincere il Milan a trattenerlo. Vi posso rivelare un retroscena: Amorim ha spinto molto per averlo. Nelle varie chiamate avute nelle ultime ore, gli ha fatto capire che sarà un giocatore importante e che vuole aiutarlo a crescere per farlo diventare uno dei più forti del campionato italiano".

A fare la differenza nella trattativa è stato il pressing continuo di Amorim. Il tecnico portoghese, infatti, ha voluto parlare direttamente con il calciatore durante il corso di diverse telefonate, proprio per illustrargli al meglio il progetto rossonero: il mister gli ha garantito al giovane di avere un ruolo centrale nell'undici del futuro, trasmettendogli la voglia di guidarlo in un percorso di crescita mirato a renderlo uno dei profili più incisivi della Serie A e dell'Europa.