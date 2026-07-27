Terzo colpo in entrata per il Milan di Ruben Amorim: grazie al lavoro di Stefano Bressi, la redazione di Pianeta Milan ha scoperto che Sankhoun Diawara, difensore classe 2006, è atteso domani mattina a Milano per svolgere le visite mediche con il Milan. Accordi chiusi del tutto con il Troyes per circa 3 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Una volta superati tutti i test previsti, Diawara si recherà in sede per la firma sul contratto con il club rossonero. Probabile che il giocatore raggiunga subito il Milan di Amorim a Perth una volta firmato il suo nuovo contratto con i rossoneri.

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Chi è Sankhoun Diawara: la scheda tecnica del difensore

Chi è Sankhoun Diawara? Gioca come difensore centrale dal piede mancino: potrebbe quindi essere un braccetto sinistro nel Milan, bravo anche a impostare dal basso, caratteristica importantissima nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Alto 188 centimetri è molto bravo nel gioco aereo e sa farsi sentire nei duelli in area di rigore. Abile nell'uno contro uno, sa leggere le azioni e reggere l'impatto fisico delle prime punte avversarie.

In Ligue 2 con la maglia del Troyes, ha collezionato questi numeri in stagione (dati dal sito Sofascore):

14 partite giocate , di cui 12 da titolare con 1048 minuti in campo.

, di cui 12 da titolare con 1048 minuti in campo. 60,1 tocchi di media : Diawara è stato spesso chiamato in causa per gestire il possesso del pallone.

: Diawara è stato spesso chiamato in causa per gestire il possesso del pallone. 2,7 recuperi per partita.

per partita. 5,1 (67%) di duelli vinti e 0,07 di dribbling subiti a partita.

Gli scenari tattici nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim

Per il Milan è un colpo intelligente: se dovesse convincere Amorim potrebbe diventare subito un jolly difensivo preso a un prezzo molto basso e in più è un investimento per il futuro a una cifra molto contenuta. Saranno anche per lui giorni importanti: se dovesse convincere fin dal primo giorno Amorim potrebbe diventare ilnella difesa a tre dell'allenatore portoghese senza passare dal Milan Futuro.