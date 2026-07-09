Ieri sera è andato in scena un incontro di mercato tra i dirigenti del Milan e quelli dell'Udinese direttamente a Casa Milan. Nella serata e anche nella mattinata del giorno dopo si è parlato tanto dei possibili nomi che potrebbero interessare il Milan: Atta, Solet, Kristensen, Zaniolo e Davis. Se per i due difensori un'ipotesi potrebbe essere ancora in piedi, gli altri giocatori sembrano svanire del tutto. Zaniolo viaggia verso il rinnovo, mentre Davis ha già firmato un nuovo accordo con l'Udinese. Atta, a sorpresa, è stato venduto alla Fiorentina.

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I retroscena di Fabrizio Romano sul vertice tra Milan e Udinese

Le ipotesi sui giocatori del Milan in uscita verso i bianconeri

Piace Terracciano?

E allora per quale motivo è andato in scena l'incontro? I retroscena arrivano dal giornalistadal suo video su 'YouTube': "A me risulta che il Milan non abbia chiesto Atta durante gli incontri che ha avuto con l’Udinese. Mi risulta che negli incontri con l’Udinese il Milan abbia parlato di giocatori in uscita, verso i bianconeri o il".Il giornalista non ha accennato a nomi, ma possiamo andare per ipotesi: dei giocatori che potrebbero interessare all'Udinese del Milan ce ne sono tanti. Proprio perché i bianconeri hanno perso Atta potrebbero essere interessati a, due centrocampisti molto fisici che potrebbero prendere il posto del francese nello schieramento bianconero.In difesa, visto che si parla di possibili uscite di Solet e Kristensen, occhio al nome di: rientrato dopo una buona stagione alla Cremonese, potrebbe essere un profilo interessante per l'Udinese. Si parla ovviamente solamente di ipotesi in questo momento e ci potrebbero essere dei dettagli ulteriori nei primi giorni/settimane. Quello che traspare, al momento, è che il Milan non sembra sia interessato ai profili della squadra friulana.