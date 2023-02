Milan, senti Dybala: “Addio alla Roma a fine anno? Non so cosa accadrà”

Paulo Dybala fa tremare i tifosi della Roma . Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Salisburgo-Roma , la 'Joya', tra le tante domande ricevute, ha risposto anche a quella che riguarda il suo futuro. "La clausola è una questione tra i miei procuratori e la società. Non so cosa succederà a fine anno. Non so cosa succederà a me, figuriamoci al mister. Vorrei essere allenato da Mourinho perché è uno dei migliori e voglio vincere con lui. Ma penso solo alla partita di domani, l'anno è lungo e ci sono tante partite da giocare. Voglio vincere con la Roma, ci sono due possibilità a livello matematico ma una è più probabile. E voglio che la Roma giochi in Champions League l'anno prossimo", ha detto l'attaccante ex Juventus .

Le parole di Dybala non rassicurano affatto la Roma e i tifosi giallorossi, i quali adesso rivedono nell'argentino un idolo a cui aggrappare le loro speranze di successo. Nel contratto che lo lega al club è, infatti, presente una clausola da 20 milioni di euro valida per l'estero. Una cifra bassa rispetto a quelle che si sentono ultimamente, specialmente per quei club di Premier League che spendono come se nulla fossero 100 milioni di euro per acquistare un giocatore. Dybala, dunque, potrebbe diventare una vera e propria occasione di mercato, non solo all'estero ma anche in Italia. Durante la scorsa estate sembrava poter vestire la maglia dell'Inter dopo il suo addio alla Juventus, così come il Milan aveva manifestato un timidissimo interesse nei suoi confronti. Assisteremo ad una nuova telenovela durante la prossima estate? Staremo a vedere.