Il futuro di Kevin Zeroli appare segnato, ma resta ancora da capire quale sarà la sua prossima destinazione. Il centrocampista classe 2005, cresciuto nel settore giovanile rossonero, non rientra nei piani di Ruben Amorim e il club gli ha già comunicato la propria volontà di cederlo. Nelle ultime ore, si registrano interessamenti da parte di due club di Serie A, che avrebbero già avviato i contatti con il Milan per capire la fattibilità dell'operazione.

Zeroli, il percorso al Milan e il prestito in Serie B

Le squadre di Serie A interessate a Zeroli

Le condizioni del Milan per aprire alla cessione

Dopo una lunga trafila nel settore giovanile rossonero iniziata nel 2010, a febbraio del 2025ha lasciato Milano in. Il centrocampista classe 2005 si è trasferito al, dove ha giocato fino a gennaio, prima di passare allaLa sua ultima stagione in Serie B è stata fortemente condizionata dagli infortuni, che lo hanno costretto a saltare ben 16 partite. Nelledisputate ha realizzatotra cui lache ha mandato la formazione campana in semifinale playoff. Il giocatore è tornato a Milanello, dove si sta allenando con la seconda squadra rossonera. Ora, però, le strade dele dipotrebbero dividersi nuovamenteStando a quanto riferito da 'Calciomercato.com', due club di Serie A avrebbero chiesto informazioni alper. Le squadre in questione sono ildi Eusebio Di Francesco - già forte del legame creato nell'operazione Camarda - e il, neo-promosso in Serie A e alla ricerca di giovani in grado di alzare il tasso tecnico della rosa. Si registrano anche contatti con club di, ma l'ambizione del ragazzo sarebbe quella di restare nel massimo campionato calcistico italiano.Secondo 'Tuttomercatoweb.it', ilpotrebbe aprire anche alla, a patto che nell'accordo tra i due club venga inserita unarivendita di. Una formula che ricorda quella dell'operazione per portareal Catanzaro. A queste condizioni, il club rossonero potrebbe incassare parte dell'eventuale incasso o riacquistarlo con un ingente sconto sul cartellino.