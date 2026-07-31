Il classe 2005 Kevin Zeroli può salutare il Milan: due squadre di Serie A sono sulle sue tracce. Le condizioni del club rossonero per aprire alla cessione
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Il futuro di Kevin Zeroli appare segnato, ma resta ancora da capire quale sarà la sua prossima destinazione. Il centrocampista classe 2005, cresciuto nel settore giovanile rossonero, non rientra nei piani di Ruben Amorim e il club gli ha già comunicato la propria volontà di cederlo. Nelle ultime ore, si registrano interessamenti da parte di due club di Serie A, che avrebbero già avviato i contatti con il Milan per capire la fattibilità dell'operazione.
Zeroli, il percorso al Milan e il prestito in Serie BDopo una lunga trafila nel settore giovanile rossonero iniziata nel 2010, a febbraio del 2025 Kevin Zeroli ha lasciato Milano in prestito. Il centrocampista classe 2005 si è trasferito al Monza, dove ha giocato fino a gennaio, prima di passare alla Juve Stabia. La sua ultima stagione in Serie B è stata fortemente condizionata dagli infortuni, che lo hanno costretto a saltare ben 16 partite. Nelle 14 partite disputate ha realizzato 2 gol, tra cui la rovesciata contro il Modena che ha mandato la formazione campana in semifinale playoff. Il giocatore è tornato a Milanello, dove si sta allenando con la seconda squadra rossonera. Ora, però, le strade del Milan e di Zeroli potrebbero dividersi nuovamente
Le squadre di Serie A interessate a ZeroliStando a quanto riferito da 'Calciomercato.com', due club di Serie A avrebbero chiesto informazioni al Milan per Zeroli. Le squadre in questione sono il Lecce di Eusebio Di Francesco - già forte del legame creato nell'operazione Camarda - e il Frosinone, neo-promosso in Serie A e alla ricerca di giovani in grado di alzare il tasso tecnico della rosa. Si registrano anche contatti con club di Serie B, ma l'ambizione del ragazzo sarebbe quella di restare nel massimo campionato calcistico italiano.
Le condizioni del Milan per aprire alla cessioneSecondo 'Tuttomercatoweb.it', il Milan potrebbe aprire anche alla cessione a titolo definitivo, a patto che nell'accordo tra i due club venga inserita una clausola del 50% sulla futura rivendita di Zeroli. Una formula che ricorda quella dell'operazione per portare Liberali al Catanzaro. A queste condizioni, il club rossonero potrebbe incassare parte dell'eventuale incasso o riacquistarlo con un ingente sconto sul cartellino.
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