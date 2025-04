Milan, direttore sportivo: nessuna fretta, ma Tare ha un vantaggio

Come scrive 'Tuttosport', il Milan continua la sua ricerca per il nuovo direttore sportivo. Il punto su Igli Tare e la decisione del club

Manca sempre meno alla fine di questa stagione, ma i rossoneri starebbero già pensando al futuro. Come scrive 'Tuttosport', il Milan continua la sua ricerca per il nuovo direttore sportivo. La decisione, si legge, difficilmente avverrà prima di Pasqua. A Casa Milan non vorrebbero farsi prendere dalla fretta, ma il problema principale resterebbe uno: tre dei quattro attuali candidati hanno contratto ovvero D’Amico, Sartori e Manna.