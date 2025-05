Milan, direttore sportivo: decisione definitiva entro questa data

Entro la fine di maggio, scrive 'Il Corriere dello Sport', la dirigenza del Milan dovrà decidere e sciogliere gli ultimi dubbi riguardo il direttore sportivo. È molto probabile che la situazione acceleri dopo la finale di Coppa Italia, prevista per il 14 maggio. I nomi sul piatto sarebbero sempre gli stessi: Igli Tare , attualmente svincolato, di cui Giorgio Furlani non sarebbe pianamente convinto, e Tony D'Amico , direttore sportivo blindatissimo dall'Atalanta, ma che potrebbe essere comunque corteggiato dall'ad rossonero.

Direttore sportivo Milan, in corsa Tare e D'Amico: ecco quando si deciderà

Oltre a convincere i nomi in questione, continua il quotidiano, sarà necessario che vi sia una certa unità di intenti all'interno del management di via Aldo Rossi: Gerry Cardinale, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic, dovranno decidere insieme e su un solo nome condiviso. Operazione non semplice considerando i movimenti degli ultimi mesi. L'opzione di non inserire alcuna nuova figura nella struttura dirigenziale, conclude 'Il Corriere', sarebbe l'ultima presa in considerazione.