Milan, Di Marzio: 'Moncada? Se sarà il DS va ufficializzato. L'allenatore ...'

Gianluca Di Marzio , esperto di calciomercato , ha parlato a SkySport24. Il giornalista ha cercato di mettere chiarezza sul possibile futuro del Milan, tra direttore sportivo, allenatore e strategie per il mercato e per il futuro. Ecco le sue parole.

Milan, dubbi per il futuro tra DS e allenatore. Di Marzio fa il punto. E Moncada ...

"Oggi nel Milan manca il direttore sportivo. Se sarà Moncada, va ufficializzato subito. Per la panchina per me serve un tecnico italiano che conosca bene il nostro calcio e il nostro campionato. Il mercato lo devono fare il ds e l'allenatore, non puoi farlo solo guardando gli algoritmi. Il mercato va fatto con l'allenatore che sceglierai".