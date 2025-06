Milan, conto alla rovescia per Modric: ora è solo questione di giorni

Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, è partito in casa Milan il conto alla rovescia per l'approdo in rossonero di Luka Modric. Nel primo pomeriggio di ieri, infatti, l'area legale dell'entourage del centrocampista croato si è recata a 'Casa Milan' per limare gli ultimi dettagli burocratici dell'accordo. E non sono sorti problemi.