Questa sera il Milan torna in campo: a San Siro arriva la Juventus di Luciano Spalletti nella sfida tra la terza e la quarta forza del campionato. Gara fondamentale per entrambe per blindare un posto nella prossima edizione della Champions League. Qualificarsi alla massima competizione europea potrebbe aprire scenari di calciomercato molto interessanti per entrambe le squadre. Il Milan è alla ricerca già di rinforzi per le prossime stagioni, ma c'è una suggestione che in questi giorni è tornata in auge. Parliamo delle voci di un possibile ritorno del centrocampista Sandro Tonaliin rossonero.