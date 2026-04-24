Nell'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' il difensore del Milan Fikayo Tomori ha parlato del suo desiderio di andare al prossimo Mondiale. Poi, anche un commento sull'ennesima esclusione della Nazionale Italiana. Ecco le sue parole
Come purtroppo noto da diverse settimane, l'Italia non andrà per la terza volta di fila al Mondiale. Il prossimo torneo si disputerà questa estate negli Stati Uniti, Messico e Canada e tra le protagoniste annunciate ci sarà sicuramente l'Inghilterra. A proposito, tra i giocatori rossoneri, Fikayo Tomori sogna di convincere il CT Thomas Tuchel a convocarlo per la kermesse estiva. Lo ha raccontato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' durante un'intervista presente sull'edizione uscita questa mattina in edicola.
Giocando ormai da tanti anni in Italia, al Milan, non poteva mancare un commento anche sull'eliminazione scottante della Nazionale Azzurra per mano della Bosnia-Erzegovina, in cui peraltro gioca il suo caro amico Sandro Tonali. Ecco, quindi, le parole del difensore ex Chelsea: