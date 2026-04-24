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Di Marzio: “La Serie B prepara i talenti della Nazionale del Futuo. Comotto e Liberali ne sono un esempio”

Milan, Mattia Liberali e Christian Comotto
L'analisi di Gianluca Di Marzio sulla stagione di Liberali e Comotto in Serie B: ecco come stanno andando i due gioielli cresciuti nel settore giovanile del Milan
Redazione PM

Ci sono due giovani talenti cresciuti a Vismara che quest'anno si stanno affermando in Serie B: Christian Comotto e Mattia Liberali. Il primo, classe 2008, sta giocando in prestito allo Spezia e al termine della stagione farà ritorno al Milan, in attesa di capire se verrà aggregato alla rosa di Massimiliano Allegri o se la dirigenza opterà per un altro prestito. Il secondo, invece, è stato ceduto a titolo definitivo al Catanzaro la scorsa estate: il club rossonero ha mantenuto soltanto il 50% sulla futura rivendita.

Comotto, nonostante i 17 anni (saranno 18 domani, sabato 25 aprile), si è imposto nelle gerarchie dello Spezia, guadagnando sempre più spazio nelle rotazioni di mister D'angelo. In stagione ha già collezionato 25 presenze con la squadra ligure. Liberali, invece, sta entrando sempre più spesso nel tabellino, con un bottino di 3 gol e 4 assist nelle ultime 14 partite con la maglia del Catanzaro.

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Di Marzio elogia Comotto e Liberali

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Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport' ed esperto di calciomercato, ha parlato della stagione in Serie B di Comotto e Liberali. Di seguito, un estratto del suo intervento ai microfoni di 'TMW Radio'.

"La Serie B si prepara davvero a dare altri talenti non solo alla Serie A ma magari anche al futuro della nostra Nazionale. Al di là di quelli che sono stati i convocati. Penso anche a Cristian Comotto che allo Spezia sta facendo un'ottima stagione, nonostante anche in questo caso lo Spezia stia lottando per salvarsi. Eppure Comotto giovanissimo è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante. Penso a Liberali che nel Catanzaro, anche lui dopo aver lasciato il Milan, lui a titolo definitivo mentre Comotto in prestito, anche lo stesso Liberali si è imposto a Catanzaro, inizialmente ha fatto un po' di fatica, più panchina, adesso è un giocatore preziosissimo per la squadra di Aquilani".

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