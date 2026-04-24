Ci sono due giovani talenti cresciuti a Vismara che quest'anno si stanno affermando in Serie B: Christian Comotto e Mattia Liberali. Il primo, classe 2008, sta giocando in prestito allo Spezia e al termine della stagione farà ritorno al Milan, in attesa di capire se verrà aggregato alla rosa di Massimiliano Allegri o se la dirigenza opterà per un altro prestito. Il secondo, invece, è stato ceduto a titolo definitivo al Catanzaro la scorsa estate: il club rossonero ha mantenuto soltanto il 50% sulla futura rivendita.