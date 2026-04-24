Di Marzio elogia Comotto e Liberali—
Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport' ed esperto di calciomercato, ha parlato della stagione in Serie B di Comotto e Liberali. Di seguito, un estratto del suo intervento ai microfoni di 'TMW Radio'.
"La Serie B si prepara davvero a dare altri talenti non solo alla Serie A ma magari anche al futuro della nostra Nazionale. Al di là di quelli che sono stati i convocati. Penso anche a Cristian Comotto che allo Spezia sta facendo un'ottima stagione, nonostante anche in questo caso lo Spezia stia lottando per salvarsi. Eppure Comotto giovanissimo è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante. Penso a Liberali che nel Catanzaro, anche lui dopo aver lasciato il Milan, lui a titolo definitivo mentre Comotto in prestito, anche lo stesso Liberali si è imposto a Catanzaro, inizialmente ha fatto un po' di fatica, più panchina, adesso è un giocatore preziosissimo per la squadra di Aquilani".
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