PIANETAMILAN news milan interviste Ex Milan, Serena: “Preoccupato per l’involuzione di Leao. Che peccato vedere un ragazzo come lui buttarsi via”

INTERVISTE

Ex Milan, Serena: “Preoccupato per l’involuzione di Leao. Che peccato vedere un ragazzo come lui buttarsi via”

Aldo Serena su Leao e Yildiz vista di Milan-Juventus
Il doppio ex di Milan e Juventus Aldo Serena, ai microfoni di 'Tuttosport' ha parlato di Leao e Yildiz in vista della gara di domenica sera
Redazione

In vista di Milan-Juventus, match fondamentale per il discorso Champions League in programma domenica 26 aprile a 'San Siro', 'Tuttosport' ha intervistato un doppio ex della partita, vale a dire Aldo Serena. Tra i tanti temi, l'ex giocatore ha parlato dei due principali attaccanti delle due squadre, attesi da una grande partita: parliamo di Rafael Leao e Kenan Yildiz (in dubbio per la trasferta di Milano).

Da un ex grande attaccante a due stelle di Juve e Milan: il confronto di Serena tra Yildiz e Leao

—  

Partendo dal più giovane dei due (classe 2005), ovvero Yildiz, secondo Serena il turco è davanti a un bivio per la sua carriera, una scelta che poi determinerà anche il suo modo di giocare:

LEGGI ANCHE

"Kenan ora è a un bivio, perché non è ancora un 10 vero e proprio: deve scegliere se seguire le orme di Platini, innamorandosi maggiormente del gol; oppure se vuole rimanere un Laudrup. L’uomo squadra è anche quello che chiude la stagione con 20 reti… Quindi sta a lui scegliere dove vuole andare".

E poi Leao (classe 1999), su cui Serena nutre forti preoccupazioni dopo gli ultimi mesi complicati:

"Quanto al portoghese, sono preoccupato dalla sua involuzione. È davvero un peccato vedere un ragazzo con questo fisico – prorompente – e questa qualità buttarsi via. A differenza di Yildiz, Leao sembra un oggetto estraneo alle dinamiche di squadra. Non è collegato con il resto dei compagni. Si accende a intermittenza, facendo sempre una partita a sé".

Leggi anche
Il doppio ex Serena: “Milan-Juventus? Rossoneri in difficoltà, ecco cosa mi aspetto...
Milan, la sorpresa di Maldini a Costacurta: “Caro Billy, oggi compi 60 anni, ma sei ancora...

© RIPRODUZIONE RISERVATA