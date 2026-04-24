"Kenan ora è a un bivio, perché non è ancora un 10 vero e proprio: deve scegliere se seguire le orme di Platini, innamorandosi maggiormente del gol; oppure se vuole rimanere un Laudrup. L’uomo squadra è anche quello che chiude la stagione con 20 reti… Quindi sta a lui scegliere dove vuole andare".
E poi Leao (classe 1999), su cui Serena nutre forti preoccupazioni dopo gli ultimi mesi complicati:
"Quanto al portoghese, sono preoccupato dalla sua involuzione. È davvero un peccato vedere un ragazzo con questo fisico – prorompente – e questa qualità buttarsi via. A differenza di Yildiz, Leao sembra un oggetto estraneo alle dinamiche di squadra. Non è collegato con il resto dei compagni. Si accende a intermittenza, facendo sempre una partita a sé".
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