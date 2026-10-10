Milan, direttore dell'area tecnica: Krösche ancora in pole. Altri due nomi per Cardinale

Svolta nella società rossonera: il proprietario avvia i casting per inserire un nuovo specialista delle plusvalenze. Ecco tutti i nomi in corsa
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Continua la ricerca da parte di Gerry Cardinale di una nuova figura da inserire nell'organigramma del Milan che coordini l’area tecnica e che si coordini direttamente con il numero uno dei rossoneri e con l'allenatore Ruben Amorim. Questo è il profilo che si sta cercando per rinforzare la dirigenza: come scrive 'La Gazzetta dello Sport' Gerry Cardinale vuole aggiungere uno specialista per il mercato.
I candidati per l'area tecnica: la margherita dei nomi
- Markus Krösche: il responsabile dell’area sportiva dell’Eintracht Francoforte resta il primo nome. Ha un contratto fino al 2028, ma ci sarebbero i margini per liberarsi prima: in quel caso potrebbe arrivare a Milano anche Timmo Hardung, suo braccio destro.
- Tiago Pinto: alla rosea risulta un gradimento per l'attuale head of football al Bournemouth.
- Medhi Benatia: dalla Francia si candiderebbe l'ex Marsiglia (attualmente senza contratto). Su questo ultimo nome, ricordiamo, che noi di PianetaMilan abbiamo ricevuto delle smentite: al momento non è un nome da tenere in considerazione per la dirigenza del Milan.
Ricordiamo che Krösche è stato a un passo dal Diavolo prima che l'operazione saltasse del tutto.
Il modello Eintracht e l'aiuto fondamentale per le cessioni del MilanIl dirigente dell’Eintracht Francoforte ha puntato in questi anni sulla valutazione assoluta del talento: si sceglievano calciatori ancora giovani e che comunque dovessero ancora esplodere.
- La strategia verde: l'obiettivo cardine era farli crescere in Germania e poi venderli a cifre importantissime (Kolo Muani, Ekitike o Marmoush per fare tre esempi).
- Il bilancio virtuoso: il punto focale è sempre stato trovare l'equilibrio economico con uno sguardo importante anche sui risultati sul campo.
Per il Milan potrebbe essere il profilo perfetto per cercare di migliorare sul mercato, specialmente per quanto riguarda le cessioni. Il Diavolo ha investito molto in estate chiudendo anche colpi importanti, ma ha faticato tremendamente a cedere i suoi esuberi e a valorizzarli. Proprio per questo potrebbe essere cruciale l'aggiunta di un dirigente esperto nell'organigramma rossonero.
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