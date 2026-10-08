La pesantissima emergenza che ha colpito le corsie esterne del Milan può costringere la dirigenza rossonera a intervenire con estrema urgenza al di fuori delle normali sessioni di trasferimento. I gravi infortuni occorsi ad Alexis Saelemaekers, atteso da un intervento chirurgico alla caviglia, e a Pervis Estupiñán, appesantito da una distorsione al ginocchio rimediata in Nazionale, hanno aperto una vera e propria voragine sulla fascia sinistra dello scacchiere di Rúben Amorim. Per ovviare a una rotazione difensiva ridotta all'osso all'alba di un tour de force asfissiante, gli uomini di mercato di Via Aldo Rossi stanno vagliando con attenzione la lista dei parametri zero. Il nome in cima alle preferenze è quello di Raphaël Guerreiro, esperto laterale portoghese classe 1993, recentemente svincolato dal Bayern Monaco e in attesa di una nuova avventura europea.

Il retroscena estivo e la nuova apertura della dirigenza

Quello per il calciatore lusitano non è in realtà un profilo inedito nei corridoi della sede milanista. Nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato, l'entourage dell'ex esterno del Borussia Dortmund aveva già proposto il proprio assistito al Milan. In quella circostanza, la società scelse di declinare l'opportunità a causa delle elevate richieste economiche sull'ingaggio e di alcuni dubbi legati alla continuità fisica del trentaduenne, che era finito anche nei radar della Roma.

La situazione attuale a Milanello ha tuttavia ribaltato completamente le priorità: la necessità stringente di inserire un elemento d'esperienza internazionale e di piede naturale mancino ha riaperto i contatti con gli intermediari del calciatore. 'Calciomercato.com' conferma come la candidatura di Guerreiro sia tornata prepotentemente d'attualità, considerata l'opportunità tecnica di tesserarlo immediatamente senza attendere la sessione di gennaio.

Duttilità tattica: come Guerreiro può sbloccare il Milan di Amorim

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Dal punto di vista prettamente geometrico, l'innesto del portoghese rappresenterebbe un innesto di enorme spessore per Rúben Amorim. Cresciuto calcisticamente sui campi della Bundesliga, dove ha collezionato 223 presenze totali condite da 42 reti e 47 assist, Guerreiro incarna il prototipo del calciatore universale. La sua naturale propensione a spingere sulla corsia mancina lo rende l'alternativa ideale a Estupiñán, ma la sua spiccata intelligenza tattica gli permette di giostrare con eguale efficacia sia come esterno a tutta fascia nel 3-4-2-1, sia come mezzala di inserimento o in cabina di regia a centrocampo.Un jolly totale che consentirebbe ad Amorim di disporre di varianti tattiche preziose e di liberare definitivamente il giovane Diego Moreira da compiti prettamente difensivi, spostandolo stabilmente sulla trequarti destra dove può fare male nell'uno contro uno. La valutazione sulle condizioni fisiche di Guerreiro e l'eventuale accordo sulla durata contrattuale (si valuta un annuale con opzione per il secondo anno) scriveranno il verdetto definitivo nei prossimi giorni sulla fattibilità o meno di quest'eventuale operazione 'di riparazione'.