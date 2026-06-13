Il Milan piomba sul giovane Harrison Bettoni del Wigan, conteso anche da City e Chelsea. Caratteristiche tecniche, dati stagionali e il piano rossonero per il futuro
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I giovani sono estremamente importanti per il Milan e non è un caso che vengano sondate tutte le possibilità sul calciomercato per i profili di grande talento e prospettiva. Come riportato sul social X dal giornalista Pete O'Rourke, Manchester City, Chelsea e Milan sono in trattativa per ingaggiare il giovane del Wigan, Harrison Bettoni. Il classe 2007 è in scadenza di contratto a giugno 2026 e può essere ingaggiato come parametro zero da chiunque.
I numeri stagionali del talento del Wigan
- 21 partite giocate in League One inglese.
- 3 gol e zero assist messi a referto.
- Duttilità assoluta: può giocare sia come trequartista che come esterno di destra e anche come prima punta adattata.
Calciomercato Milan, chi è e come gioca Harrison BettoniHarrison Lee Bettoni è nato a Manchester il 24 luglio 2007 ed è un calciatore prettamente offensivo. Nonostante sia ancora giovane possiede una struttura importante: alto 1,91 metri Bettoni può giocare anche da boa offensiva e reggere l'urto contro i difensori professionisti. Mancino naturale, è un calciatore davvero molto versatile, infatti possiede le doti tecniche per giocare come trequartista. Il Wigan Athletic lo schiera anche come vero e proprio attaccante, ma anche partendo da altre zone del campo può essere molto pericoloso in area di rigore, grazie alla sua stazza.
Il ruolo dei giovani fondamentaleIl possibile interesse per un profilo come quello di Harrison Bettoni si inserisce in una precisa strategia: il Milan è molto attento ai giovani talenti europei e vuole costruire anche le basi per il suo futuro. Sarebbe un colpo che andrebbe ad arricchire il talento già presente nella rosa rossonera, visto che il Milan può contare su ragazzi nati e cresciuti nelle giovanili del Diavolo che hanno già dimostrato il loro valore in Italia. Pensare a un asse futuribile con Francesco Camarda, Christian Comotto e gli altri talenti delle giovanili rossonere è fondamentale per avere un club sostenibile e forte anche per il domani. Per Bettoni occhio alla concorrenza spietata di corazzate della Premier League come Manchester City e Chelsea, che certifica comunque il talento dell'attaccante.
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