I giovani sono estremamente importanti per il Milan e non è un caso che vengano sondate tutte le possibilità sul calciomercato per i profili di grande talento e prospettiva. Come riportato sul social X dal giornalista Pete O'Rourke, Manchester City, Chelsea e Milan sono in trattativa per ingaggiare il giovane del Wigan, Harrison Bettoni. Il classe 2007 è in scadenza di contratto a giugno 2026 e può essere ingaggiato come parametro zero da chiunque.

I numeri stagionali del talento del Wigan

21 partite giocate in League One inglese.

in League One inglese. 3 gol e zero assist messi a referto.

e zero assist messi a referto. Duttilità assoluta: può giocare sia come trequartista che come esterno di destra e anche come prima punta adattata.

Calciomercato Milan, chi è e come gioca Harrison Bettoni

Il ruolo dei giovani fondamentale