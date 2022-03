Calciomercato Milan – Sondaggio con la Roma per Zaniolo: le ultime | PM News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: sondaggio da parte dei rossoneri per Zaniolo, attaccante della Roma. Ecco cosa abbiamo scoperto

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il Milan avrebbe fatto nelle settimane scorse un sondaggio per Zaniolo con la Roma. La risposta dei giallorossi è stata negativa, o meglio, è stata molto alta: 40-45 milioni per essere precisi. Una cifra ovviamente che il Diavolo non ha intenzione di spendere. Le cose però possono cambiare rapidamente nei prossimi mesi, visto che il giocatore della Nazionale ha un contratto in scadenza nel 2024.