Il Milan ha finito la sua stagione con un fallimento importante, visto che non è riuscito a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. È interessante scoprire come sono andate le annate di alcuni giocatori che non fanno più parte della rosa dei rossoneri. Tra questi c'è anche Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese è stato venduto la scorsa estate per questioni di bilancio (qui tutti i dettagli). Il Manchester City ha chiuso quasi subito e ha tolto al Diavolo un centrocampista in grado di segnare 19 gol con 9 assist in 104 presenze totali. Il Milan ha incassato una grande cifra (55 milioni di euro a bilancio), ma ha perso un grande calciatore. Ecco come è andata la sua stagione.