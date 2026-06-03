Stagione difficile per Tijjani Reijnders al Manchester City dopo l'addio al Milan per 55 milioni. E in estate potrebbe anche essere ceduto. La nostra analisi
Il Milan ha finito la sua stagione con un fallimento importante, visto che non è riuscito a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. È interessante scoprire come sono andate le annate di alcuni giocatori che non fanno più parte della rosa dei rossoneri. Tra questi c'è anche Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese è stato venduto la scorsa estate per questioni di bilancio (qui tutti i dettagli). Il Manchester City ha chiuso quasi subito e ha tolto al Diavolo un centrocampista in grado di segnare 19 gol con 9 assist in 104 presenze totali. Il Milan ha incassato una grande cifra (55 milioni di euro a bilancio), ma ha perso un grande calciatore. Ecco come è andata la sua stagione.
Milan, Reijnders e una stagione difficile al Manchester City
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Il centrocampista classe 1998 era partito benissimo come uno dei titolari di Pep Guardiola, ma il suo minutaggio è calato con l'avanzare della stagione. 28 presenze in Premier League per Reijnders con 5 gol e 2 assist, con XG (gol attesi totali) fermi a quota 4.45 (dati Sofascore). Numeri abbastanza deludenti per un calciatore pagato tanto e con il talento di Reijnders. Da febbraio, in campionato, l'olandese ha perso sensibilmente spazio: solo due volte schierato da titolare, mentre è rimasto in panchina per ben 9 gare. Reijnders ha fatto tanta fatica a imporsi con Guardiola ed è stato battuto da giocatori del calibro di Cherki e Bernardo Silva: una situazione oggettivamente difficile per tutti.